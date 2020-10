Le parcours de l'exposition est sillonné de pièces remarquables qui ont été réalisées au sein de diverses civilisations. Si le vert a conquis aujourd'hui l'espace public, son approche a cependant bien varié selon les périodes et les cultures et la place tenue par les pierres vertes au sein des communautés n'est évidemment pas linéaire. En effet, tantôt symboles de pouvoir et intermédiaires dans le dialogue avec les dieux, ils seront appelés aussi à mettre le Beau et la Beauté en valeur.

La comparaison avec les minéraux bruts permet, par ailleurs, de mesurer à sa juste valeur la préciosité de ces pierres ainsi que le savoir-faire que ceux qui ont conçu ces véritables oeuvres d'Art.

L'exposition, qui est accompagnée d'une monographie (15 euros) et d'un vaste programme d'animations, est accessible du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00. L'entrée sera gratuite ainsi que la participation aux animations le 31 octobre de 16h00 à 20h00, le 14 novembre de 18h00 à 20h00 (Nuit des Musées) ainsi que le troisième samedi du mois.

Le Musée des Arts anciens est situé en l'Hôtel du Gaiffier d'Hestroy, rue de Fer, 24, à Namur. Informations et réservations : Tél : 081- 77 67 54 et site : www.museedesartsanciens.be