Inutile de rappeler la situation que vivent les professionnels de l’Horeca, ils sont à bout et ne veulent qu’une seule chose : ouvrir le 1er mai. "L’Horeca crève la dalle !", ont-ils d’ailleurs rappelé dernièrement. Pas de compromis, c’est le 1er mai. Point barre. Le message du secteur est bien arrivé aux oreilles des politiques et autres experts. Mais imaginons que cette date soit reportée, à l’image de ce qu’il se passe en France par exemple ? Trois catégories s’affrontent ici. Ceux qui disent qu’ils vont ouvrir. Ceux qui vont vraiment braver l’interdit et les autres, ceux qui suivront les règles à la lettre. Qui fera quoi ? C’est le gros point d’interrogation.