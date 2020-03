Certains proposent des solutions très imaginatives pour ne pas cesser complètement leur activité.

Nous sommes vendredi et les restaurants ont fait le plein de provisions pour les services généralement complets du week-end. Mais ils sont obligés de fermer dès ce samedi. Pour ne pas gaspiller de la marchandise et trop décevoir leurs clients qui avaient réservé, une bonne partie des chefs propose des plats à emporter.

Certains sont en train de mettre en place des solutions imaginatives (livraison à domicile, plats traiteur en semaine, système de drive in...) pour maintenir au moins une partie de leur activité, lorsque c'est possible, les premiers ous ou pendant la totalité de la période de lock down. D'autres doivent fermer purement et simplement. Leur page Facebook renseigne leur choix pour les deux semaines à venir. UNe bonne partie dsont relayés sur la page Facebook Namur gourmande. Voici quelques exemples.

Chez Ju (Eghezée): "on servira les burgers en mode drive in"

"Vu les mesures prises par notre gouvernement, nous ne pourrons plus vous accueillir sur place les semaines qui suivent ! Néanmoins, nous avons trouvé une solution pour vous proposer uniquement nos burgers en formule drive in de 18h à 21h. L’idée est de prendre votre commande de burgers par téléphone lorsque vous vous trouvez dans le parking. Une fois votre commande prête, nous vous l’apporterons à votre voiture."

Moma (Annevoie): "Nous devons nous serer les coudes"

'Les grandes surfaces et les grands groupes aux capitaux étrangers vont être privilégiés sur le dos de ce foutu virus. Nous, restaurateurs, hôteliers, cafetiers, Boites de nuit, etc, nous devons fermer et nous serrer les coudes. Pas le choix. Force est de constater que pour survivre il faudra nous concentrer sur nos enfants et nos proches pour l'énergie et sur la détermination de chacun afin de trouver les solutions qui permettrons d'avancer librement.

Sans doute et peut être égoïstement, je proposerai ce week-end au MOMA samedi midi et soir ainsi que dimanche midi le menu suivant à emporter (livraison possible), au tarif de 30 euros par personne: :Mise en bouche œuf 63 bisque de crustacés; Asperges concassées, crevettes grises;Mousseux d'asperges blanches, croûtons et tranche de turbot rôti; Pièce de veau ou de porcelet confit; Tarte citron meringué. Bouteille de vin offerte par réservation de 4 personnes."

Uppkok (Sart Bernard): "Nous devons continuer à vous nourrir"

"Nous apprenons avec beaucoup de tristesse la fermeture obligatoire de nos commerces Horeca. Nous espérons tous des mesures pour sauver notre patrimoine et nos fournisseurs qui vont être touchés par l’onde de choque. Nous allons travailler à une solution et vous proposer sans doute des formules de plats du jour à emporter pour continuer à faire vivre nos commerces et nos fournisseurs. Les News vont arriver, laissez nous digérer. Nous devons continuer de vous nourrir non?"

Olis brger (Ciney): "on vous attend"

"Chers clients, nous sommes bien sûr à Ciney ce jour. A vos commandes. Aucunes directive interdisant les foodtrucks. On vous attend."

Bistro Phil chez Autrement dit vins (La Plante): "On ne vous abandonne pas"

"Voila une décision qui ne nous facilitera pas la tâche! Mais si nous sommes obligé pour nos familles, parents et enfants... pour le bien de tous, nous le ferrons. Par contre nous serrons toujours présents, nous ne vous abandonnons pas. Demain nous vous donnerons plus d’infos sur une proposition de livraisons à domicile et chef à domicile."

Les Cup'inn (Namur): "en service réduit à emporter la semaine prochaine"

"Suite aux décisions du gouvernement, nous sommes contraints de fermer notre salon de thé jusqu'au 3 avril. Notre brunch de ce dimanche 15 mars est malheureusement annulé. Nous assurerons un service réduit à emporter du lundi au vendredi. Nous sommes entrain de nous renseigner pour l'expédition par la poste de certains de nos produits. Nous vous tiendrons bien sûr rapidement au courant !La période fut être très difficile pour nous et on espère que vous continuerez à nous soutenir. Courage à tous les indépendants"