Malgré le confinement, l’arrêt de certaines activités et un certain pessimisme ambiant, l’année 2020 n’a pas été catastrophique pour le marché immobilier dans la province de Namur. C’est ce qui ressort des chiffres fournis par la Fédération royale du notariat belge, Fednot, à l’occasion de la présentation de son bilan annuel. Pour la première fois, le prix médian des maisons (hors immeubles de rapport, fermes et villas de luxe) a dépassé les 200 000 euros dans notre province. Pour Géraldine Van Bilsen, notaire à Jambes, "l’activité s’est déroulée en dents de scie, mais les ventes immobilières n’ont pas baissé en 2020". Une explication de cette bonne santé est à rechercher du côté du prix des prêts hypothécaires, selon David Remy, notaire à Fernelmont : " Même si les critères d’accès sont plus stricts, les conditions d’emprunt restent très attractives. J’ai signé plusieurs emprunts à un taux fixe de 0,7 % sur 20 ans ". Il y a aussi un marché très tendu à cause de la crise sanitaire : "Il n’y a pas eu beaucoup d’offres et énormément de demandes, certaines maisons se sont vendues en une seule journée " ajoutait encore Maître Remy. Et aussi, selon nos interlocuteurs, le fait qu’une partie de la province subit l’influence du Brabant wallon où il devient quasi impossible de trouver un logement à un prix intéressant. L’exode bruxellois s’étale donc maintenant vers Gembloux, La Bruyère, Eghezée ou Fernelmont, communes qui voient donc les prix des maisons augmenter.

Si le marché immobilier se porte bien, la situation est malgré tout pour le moins disparate et les différences entre les arrondissements sont importantes. En comparant les prix médians des ventes (la médiane permet de partager les ventes en deux parties égales : la moitié des opérations a eu cours à des prix inférieurs à la médiane, la seconde moitié à des prix supérieurs), on constate que chaque arrondissement de la province de Namur a enregistré un prix médian en hausse par rapport à l’année 2019, pour la 2e année consécutive.

Augmentation constante

Mais l’arrondissement de Namur présente la médiane la plus élevée avec 240 000 euros, supérieure de 20 000 euros à celle de 2019, et en augmentation constante ces cinq dernières années, tandis que celui de Philippeville affiche le médian le plus bas avec 147 500 euros soit une différence de 92 500 euros. Ce dernier est par ailleurs dans le top 3 des moins chers de Wallonie avec Mons et Charleroi.

Contraste aussi au sein de l’arrondissement de Namur même : les communes jouxtant la route nationale 90, Sambreville, Jemeppe et Andenne ont un prix médian inférieur ou égal à 200 000 euros. Les communes les plus éloignées des axes autoroutiers comme Fosses, Mettet, Profondeville ou Ohey oscillent entre 220 000 et 240 000 euros. Prix médian un peu plus élevé encore pour Namur, Sombreffe et Floreffe qui vont de 240 000 à 260 000 euros. Enfin, dans les communes les plus chères, au nord, proches du Brabant Wallon, le prix médian des maisons est supérieur à 265 000 euros.

