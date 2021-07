Cet été, les murs de Walcourt accueille une exposition à ciel ouvert. 50 instantanés de nature accompagnés de texte recouvrent les vieilles pierres, les murs de remparts mais aussi les murs de constructions nouvelles sur un tracé imaginé par l’artiste Gérard Frola, photographe, vidéaste, poète, raconteur d’images, pour vous parler de l'Impermanence.

Impermanence est un projet artistique pluridisciplinaire : un livre, un album de dix titres pressé sur CD et une exposition de photographies et de vidéos . Le centre culturel de Walcourt indique : "Le projet Impermanence, c’est une immersion intérieure, un moment de recueillement , une étape transitoire, un arrêt imperceptible, une escale essentielle, le début d’une réflexion, la fin d’une certaine manière de vivre ou un moment plus ou moins long et totalement insignifiant …C’est peut-être un peu de tout cela en même temps. A chacun sa perception de toute façon! Et cette perception peut évoluer au fil des pages ou au fil du temps. Il faut parfois refermer le livre et y revenir plus tard. Il faut parfois redécouvrir l’ouvrage plusieurs fois. Il faut parfois se laisser surprendre par la musique et prendre conscience de « son impermanence 50 instantanés de nature qui sont accompagnés de textes et intégrés dans la ville pour vous inviter à prendre conscience de l’éphémérité et la fragilité de l’existence. Impermanence, c’est une expo. C’est un regard sur la nature qui nous entoure et nous observe. Impermanence, c’est la nature de toute chose. C’est un voyage intérieur, ou pas. Impermanence, c’est ce moment que l’artiste redoute et espère …"

Impermanence est une balade libre à parcourir jusqu'au 10 octobre. Départ de la balade au Centre culturel , rue de la Montagne. Parcours disponibles à l' Office du Tourisme et au Centre culturel. Infos : info@centreculturelwalcourt.be , 071/614.686

Plus d’infos sur le parcours artistique de Gérard Frola : https://gerardfrola.be/