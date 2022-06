Grâce à l’expertise des acteurs consultés, la direction a pu élaborer les cours de la section. C’était le premier grand volet de l’aventure. Le second portait sur les équipements. « L’école a réalisé un énorme investissement, reprend la directrice. Nous n’avions rien du tout : ni machine, ni matériel spécifique, ni tissu, ni même de professeur. Nous avons écrit à l’ensemble des membres de l’Union professionnelle des bandagistes et orthopédistes de Belgique et nous avons reçu des tonnes de cuir ainsi que quelques machines ».

L’école a également pu mettre en place une collaboration avec la HE2B pour le prêt de machines et solliciter le Fonds d’équipement de la Fédération WallonieBruxelles pour obtenir des outils et du matériel. Au total, la genèse de ce beau projet aura duré deux ans. Deux ans pour accueillir les premiers élèves de la section lors de la rentrée de septembre 2021. Les élèves reçoivent une formation commune (14h/semaine) et suivent 16h00 de cours dédiés spécifiquement à l’option. Ils ont également l’opportunité de réaliser des stages (8 semaines sur le degré).

Durant leur cursus, les élèves pourront acquérir des connaissances théoriques dans le domaine paramédical et notamment en 2 biomécanique. La grille horaire comprend des cours d’anatomie, de physiologie, de technologie bandages, orthèses, prothèses, chaussures orthopédiques. Deux heures par semaine sont également consacrées à l’apprentissage des aspects économiques, politiques, sociaux et culturels de la santé. Six heures par semaine sont dévolues aux travaux pratiques. C’est une option qui est ouverte aussi à des élèves qui ont un CESS.

Le travail du technicien BOPCO

Le technicien BOPCO est un professionnel qui intervient dans la fabrication de bandages, d’orthèses, de prothèses et de chaussures orthopédiques. Il travaille sous la responsabilité d’un bandagiste, d’un orthésiste, d’un prothésiste ou d’un chausseur orthopédiste. Il apporte des adaptations aux produits préfabriqués (produits finis standards). Il adapte les produits à un patient précis ou réalise des produits manufacturés, faits sur-mesure. Ceux-ci sont fabriqués sur base de matières premières et/ou de pièces détachées et confectionnées individuellement aux mesures du patient. « C’est un métier très peu connu : de nombreuses personnes doivent porter des semelles orthopédiques sans avoir spécialement conscience de tout le travail qu’il y a derrière. C’est un métier qui est très diversifié et valorisant. C’est gratifiant de construire pour un patient une semelle, une chaussure, une prothèse ou encore un corset qui permettra d’améliorer son confort au quotidien ».

Les débouchés

Les débouchés de la formation BOPCO sont multiples et variés. Avec leur qualification, les étudiants peuvent être engagés dans le secteur paramédical (bandagisterie, centres de rééducation, centres de fabrication d’appareillage orthopédique, ONG …). Avec leur Certificat d’Enseignement Supérieur Secondaire, ils peuvent poursuivre des études supérieures comme : bachelier en bandagisterie—orthésiologie—prothésiologie— chaussures orthopédiques ou bachelier dans une section paramédicale (kinésithérapeute, ergothérapeute, infirmier,…)

