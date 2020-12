L'infirmier de Fosses-la-Ville qui a tué une patiente et tenté d'en tuer une autre n'ira pas en cassation Namur Sébastien Ponciau © D.R.

Ce lundi, la chambre des mises en accusation de Namur a finalement revu à la baisse le jugement de la chambre du conseil. Celle-ci estimait que Frédéric V., cet infirmier de Fosses-la-Ville, était l'auteur d'un assassinat et de trois tentatives à l'encontre de patientes âgées. Outre l'assassinat, ce n'est plus qu'une seule tentative qui est aujourd'hui retenue. Frédéric V. et son avocat sont satisfaits de ce dernier jugement. (...)