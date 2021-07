Les derniers mois ont été difficiles pour les enseignants et les élèves, pour les raisons que vous connaissez. Encore plus pour ceux qui avaient des soucis au niveau scolaire, en raison de leur handicap notamment. "On parle ici des élèves qui ont surtout des soucis d’apprentissage, de dyslexie, d’attention", précise d’emblée la directrice de l’Ecole de l’Envol, Christine Pitance.