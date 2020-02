Cette interdiction est en vigueur depuis ce dimanche 9h00.

L'interdiction d'accès aux zones boisées, initialement prévue jusqu'à 12h ce lundi, sera prolongée jusqu'à 21h30 fait savoir la Ville de Namur dans un communiqué envoyé en cette fin de matinée. Cela concerne notamment les parcs de Namur, Jambes et Bouge (Louise-Marie, des Sources, de La Plante, Reine Astrid, Amée et rue du Parc), le site de la Citadelle, excepté route Merveilleuse pour la desserte locale et le cimetière de Namur sis Chaussée de Waterloo à Belgrade.