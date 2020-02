Depuis plusieurs années, la Ville de Namur incite à l’utilisation des gobelets réutilisables pour éviter les tonnes de déchets en plastique engendrés par les évènements de toute taille sur son territoire. Un pas de plus sera franchi ce mardi soir au conseil communal.

L’interdiction d’utiliser du plastique à usage unique sera soumise aux conseillers et conseillères, avant d’être introduite dans le Règlement général de police. "Souhaitant réduire le volume de déchets produits à Namur, améliorer la propreté de l’espace public et rendre les évènements plus durables, le conseil communal interdit l’utilisation de récipients en plastique à usage unique pour le service de boissons lors des évènements organisés sur le territoire communal dès le 1er juillet 2020" , précise l’échevine du Cadre de vie qui a eu l’idée d’un message amusant pour informer les Namurois.

© VDN



La décision d’anticiper sur les délais imposés par la Wallonie et l’Europe est collégiale devant la pollution, le gaspillage et le coût. Et pour cause : la brocante de Temploux, c’est 200 000 verres/4 tonnes de gobelets vides ; les Fêtes de Wallonie, 1 500 000 verres/30 tonnes de gobelets.

Le choix n’est pas seulement d’interdire les gobelets en plastique jetable, mais d’imposer la vaisselle réutilisable.

Et pourquoi ne pas autoriser la vaisselle jetable compostable en amidon de maïs ou en canne à sucre ? La Ville a abandonné l’idée. Le compostable, cela reste un déchet. Et il est impossible à gérer pour les organisateurs d’événements qui devraient délivrer un flux parfait au terme de la manifestation (sacs composés de 100 % de gobelets compostables) pour que les déchets puissent être valorisés en filière organique. Sans oublier le fait que certains composés se dégradent en microbilles de plastique polluant.

Loyers : les organisateurs de la Miaou pas contents du tout

Les organisateurs de la Miaou qui se tient chaque été à Loyers, n’étaient pas ravis lorsqu’ils ont appris qu’on allait imposer les gobelets réutilisables pour la prochaine édition. Ils ne sont sans doute pas les seuls à voir cette (r)évolution d’un mauvais œil. Parmi les protestations, d’autres organisateurs évoquent un coût supérieur et un problème de logistique en raison du lavage. Ils devront pourtant s’y plier.

"Les gobelets en plastique jetable ne sont pas gratuits : ils coûtent environ 4 cents pièce. Certes, les gobelets en plastique durable coûtent environ 8 cents, mais ils sont plus respectueux de la planète et génèrent moins de sacs-poubelle " , souligne Charlotte Deborsu.

"On ne va pas engager du personnel pour aller contrôler les évènements, mais on verra facilement s’ils ont contrevenu au règlement, ne serait-ce que par l’état des abords après l’évènement" , souligne Anne Barzin qui indique que cela pourrait être apprécié lors d’une future autorisation communale.

Il a fait ses preuves aux Wallos l’an dernier

Si les Solidarités arrivent à gérer un événement nécessitant 330 000 gobelets réutilisables, si 10 bars des quartiers namurois s’en sont sortis pendant les Wallos 2019 avec 115 000 gobelets, si le quartier des ponts spalaux (place L’Ilon) a dit adieu aux gobelets jetables il y a dix ans, alors tous peuvent y arriver, c’est le constat mené par la Ville de Namur.

"Le service écoconseil a reçu beaucoup de demandes pour le prêt de gobelets réutilisables qu’elle a démarré doucement en 2011, en particulier l’an dernier. Cela veut dire que l’idée a fait son chemin et que les Namurois sont mûrs pour dire adieu aux gobelets en plastique", souligne l’échevine du Cadre de vie Charlotte Deborsu. Qui est ravie de la diminution du volume de déchets dans les quartiers où l’on ne servait plus dans des gobelets en plastique l’an dernier. Tout bénéfice pour l’environnement, mais aussi la collectivité puisque ces déchets doivent être ramassés par les agents communaux et traités. Tout cela a un coût.

"Cela fait plusieurs semaines que les demandes d’autorisation pour des événements se déroulant sur le domaine public arrivent et le département des voies publiques a attiré l’attention de certains organisateurs sur le fait qu’un nouveau règlement allait arriver. Nous allons reprendre contact avec tous ceux qui sont concernés afin de leur donner l’information complète", précise Anne Barzin, l’échevine des Fêtes.

Plusieurs possiblités existent, pour les organisateurs d’événements de toute taille. "Ils peuvent faire appel aux 8 000 récipients disponibles au service de prêt de la Ville, soit louer des contenants auprès de sociétés privées, soit acheter leurs propres gobelets...", énumère Anne Barzin en insistant sur le caractère collégial de la décision prise.