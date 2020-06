Du 28 au 30 août, la cathédrale Saint-Aubain, l’église Saint-Loup et l’église des Rédemptoristes proposeront des lieux vastes et aérés.

On pouvait craindre que la huitième édition de l'Intime festival cocréé avec Benoît Poelvoorde n'ait pas lieu en raison de toutes les incertitudes liées au confinement pour l'organisation de rendez-vous culturel. heureusement, il n'en est rien. "L’intime festival prendra ses quartiers du 28 au 30 août, dans trois églises du centre ville de Namur : la cathédrale Saint-Aubain, l’église Saint-Loup et l’église des Rédemptoristes. Vastes et aérées, elles seront notre écrin le temps de cette huitième édition", communique le festivalq ui dévolera sa programmation.

L'intime festival, c'est la passion de la littéarture à travers des lectures, des rencontres et des événements. L’envie de partager ses lectures avec le public, d’ouvrir sa bibliothèque, d’inviter des auteurs, de faire entendre des textes, d’entamer la discussion. À l’initiative de ce festival, Benoît Poelvoorde a passé le flambeau à Chloé Colpé pour la programmation depuis plusieurs années, mais suit toujours ce qu'il s'y passe.

L'Intime festival propose de se retrouver pour découvrir une sélection littéraire personnelle et singulière, pour explorer des textes avec des écrivains et des acteurs, pour découvrir les intersections avec le cinéma, la photographie, l’illustration ou encore la musique pour partager des émotions.

Du dessin à l’image, de la lecture aux entretiens d’auteurs, c’est faire vivre différemment le texte; c’est réfléchir à la façon dont la littérature peut entrer en scène. C’est la rendre vivante. L’intime festival évoque les relations profondes qui unissent les publics et les livres, les silences et la conversation qu’entretiennent auteurs et lecteurs.