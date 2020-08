Les amateurs de littérature pourront donner libre cours à leur passion ce week-end, du 28 au 30 août, à Namur, à l'occasion de l'Intime Festival, qui prévoit 16 moments de lecture, un spectacle, un concert et des espaces de discussion. La crise sanitaire a quelque peu bouleversé le programme de cette huitième édition et a délogé le festival du Théâtre royal vers deux églises namuroises, la cathédrale Saint-Aubain et l'église Saint-Loup. A l'origine, l'église des Rédemptoristes devait aussi accueillir une partie du festival, mais ce n'est plus le cas. Cela implique donc des changements (lire ci-dessous).

"Plutôt que de faire la liste de ce à quoi nous avons dû renoncer: la présence des auteurs, les salles du théâtre bondées, une exposition photographique, les projections cinéma le matin, l'insouciance d'être ensemble... Regardons ce que nous avons pu conquérir: une cathédrale et une église", commente la directrice du festival, Chloé Colpé. Les organisateurs se réjouissent toutefois d'avoir pu maintenir cette édition, plusieurs fois chamboulée durant son organisation.

Un grand changement, le lieu: plutôt qu'au Théâtre royal, les férus de lecture devront se rendre dans deux églises namuroises. La fréquentation sera limitée à 100 personnes et pour assister à chaque événement, il faudra se munir d'un ticket. La programmation a été bouclé il y a deux semaines. "Nous sommes heureux d’accueillir Catherine Salée pour la lecture de "Avant que j'oublie" d'Anne Pauly en ouverture du festival et Reda Kateb pour la lecture de "Entre eux" de Richard Ford le samedi 29/08", poursuit Chloé Colpé.

L'intégrale des rendez-vous fixés de vendredi à dimanche sur www.intime-festival.be

CHANGEMENT DE LIEU ET D’HORAIRE (mais pas de jour) pour les petites lectures suivantes:



"Les enfants des autres" de Pierric Bailly lu par Yoann Blanc

Nouvel horaire : Samedi 29/08 à 19h30 à l’Eglise St Loup

au lieu de 19h15 à l’église des Rédemptoristes



"Elmet" de Fiona Mozley lu par Emile Falk

Nouvel horaire : samedi 29/08 à 18h00 Cathédrale St Aubain

Au lieu de 17h30 à l’église des Rédemptoristes



Exercice d’admiration de Philippe Vauchel

Nouvel horaire : dimanche 30/08 à 12h30 à l’Eglise St Loup

Au lieu de 14h45 à l’église des Rédemptoristes



"Il est des hommes qui se perdront toujours" de Rebecca Lighieri par Félix Vannoorenberghe

Dimanche 30/08 à 15h00 à la Cathédrale St Aubain

Au lieu de 13h00 à l’église St Loup



MÊME HORAIRE MAIS CHANGEMENT DE LIEU



"Petite femelle" de Philippe Jaenada à la Cathédrale St Aubain samedi 14h00

Au lieu de l’église des Rédemptoristes