La Ville de Gembloux a pris plusieurs initiatives en faveur des commerçants et indépendants gembloutois touchés par le crise du Covid-19. Parmi elles, la mise en place de l'Opération "19 Orno". Il s'agit d’un « bon à valoir » dans les commerces, les établissements et les entreprises de l’entité, afin de soutenir le pouvoir d’achat de la population et de l’orienter vers l’économie locale. Le principe : vous « achetez » un bon au prix de 10 € et vous recevez un billet de 19 Orno, d’une valeur de 19 €. « Mise en place en étroite collaboration avec l’ASBL ORNO, cette opération, financée par la Ville de Gembloux à hauteur de 250.000 euros, pourrait, en fonction de l’adhésion des Gembloutois, permettre d’injecter près de 500.000 € dans l’économie locale, grâce à son effet incitatif et multiplicateur », explique t-on à la Ville de Gembloux.

Pour se procurer le billet « commerce local », des permanences sont organisées à l’administration communale de Gembloux les lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30. D'autres permanences, à suivre sur www.gembloux.be, ont lieu dans les villages. Ces permanences se tiennent jusqu’au 31 octobre 2020. Les billets de « 19 Orno » pour vos achats jusqu’au 31 janvier 2021.

Infos : comptabilite@gembloux.be ou 081/626.363