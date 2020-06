Le grand orgue de l’église Saint-Loup de Namur, joyaux de l’art baroque des Pays-Bas méridionaux, retrouvera sa voix en septembre 2022, après avoir été aphone pendant 40 ans. La restauration rendra à l’instrument une qualité musicale consolidant la réputation internationale de Namur comme centre de musique baroque.

Reconnue comme Patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis 2009, l’église Saint-Loup avait déjà été classée monument historique dès 1936, mais il fallut attendre 1980 pour que soit entamée la restauration de l’édifice, passablement dégradé. En 1976, une restructuration « ratée » rendit l’orgue aphone, après quoi l’instrument fut « empoussiéré » durant les 30 ans de travaux de restauration de l’édifice.

Si l’église Saint-Loup a rouvert ses portes au public en 2012, retrouvant sa fonction cultuelle mais déployant en outre une action culturelle et touristique à travers l’accueil de visiteurs et l’organisation d’activités publiques telles que concerts, expositions, conférences etc., son orgue devra attendre septembre 2022 pour faire résonner la richesse de ses registres sous l’impressionnante voûte baroque.



L’ASBL Les Amis de l’église Saint-Loup, qui agit au nom de la fabrique d’église, a organisé un concours international pour adjuger la restauration et la reconstruction de l’instrument. En février dernier, le jury a sélectionné l’entreprise de facture d’orgues Thomas de Stavelot pour mener à bien cette tâche. Le démontage de l’instrument commencera en octobre 2020.



Derrière le grand buffet de l’orgue principal sera construit un nouvel instrument répondant aux plus hautes exigences de qualité, afin que celui-ci puisse remplir sa fonction pédagogique pour les étudiants du Conservatoire de Namur et de l’IMEP, mais aussi pour permettre aux plus grands organistes du monde d’y jouer un répertoire qui ne se limitera pas au genre baroque mais s’ouvrira aussi à des œuvres romantiques et contemporaines. À cet effet, outre le grand orgue et son positif de dos en tribune, le projet de restauration prévoit l’ajout, dans la nef, d’un nouvel orgue mobile qui sera construit avec les éléments réutilisables du grand orgue.