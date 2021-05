L'Université de Namur (UNamur) devrait se positionner dans le courant de la semaine concernant la privatisation de son service de restauration, a-t-elle annoncé lundi. Ce sont 17 emplois qui sont menacés. Un conseil d'administration a eu lieu lundi. "D'autres rendez-vous sont toutefois encore prévus dans les prochains jours dans le cadre de ce dossier", prévient le service communication de l'université. "Le calendrier institutionnel fait qu'il n'y aura sans doute pas de communication à ce sujet avant mercredi."

Le 20 avril, l'UNamur a annoncé vouloir confier l'exploitation de son restaurant à un prestataire extérieur. Selon elle, son service de restauration génère actuellement un nombre trop faible de clients par jour avec pour conséquence un déficit de 700.000 euros par an. En parallèle, l'université estime que son offre ne correspond plus aux besoins et nouvelles habitudes alimentaires des jeunes.

De leur côté, le personnel du restaurant et les syndicats indiquent que toutes les pistes n'ont pas été explorées pour augmenter la rentabilité et éviter une privatisation. En outre, quelque 80 membres du personnel académique ont signé une lettre soutenant le personnel du service de restauration, situé à l'Arsenal. Une pétition en ligne a également recueilli quelque 3.800 signatures.