"L’objectif de l’UNamur est de pouvoir garantir à ses étudiants un maximum de cours et d’activités d’enseignement sur le campus, tout en respectant les précautions sanitaires essentielles à la maitrise de l’épidémie du coronavirus. Les membres du personnel et les ressources logistiques de l’UNamur vont ainsi être mobilisés pour assurer, autant que possible, un enseignement en présentiel. Une priorité sera donnée aux étudiants de 1ère bac et aux étudiants venant de Haute Ecole afin de leur garantir le meilleur accompagnement pour entamer leur expérience universitaire. De même, une attention particulière sera donnée aux étudiants en reprise d’études pour qui les échanges avec un groupe de pairs est un élément essentiel de motivation.", indique-t-on.



Outre les nouveaux arrivants, l’UNamur espère que les conditions sanitaires permettront d’accueillir tous les étudiants sur le campus. Si des choix limitant la présence sur site devaient être posés, l’UNamur s’organiserait en conséquence pour maintenir la plus grande part de présentiel en privilégiant les activités pratiques ou d’accompagnement (TPs, TDs, séminaires). Pour réussir ce défi, l’UNamur adaptera ses infrastructures aux nouveaux besoins.Pour l’ensemble des étudiants, l’UNamur s’engage par ailleurs à renforcer leur autonomie, par l’apprentissage accru d’outils collaboratifs et par un accompagnement personnalisé. En effet, accompagner davantage les étudiants vers leur autonomisation et leur responsabilisation nous paraît une des leçons importantes à tirer de la crise, quelle que soit l’évolution de la situation.



"L’UNamur souhaite garantir à l’ensemble de ses étudiants, une expérience universitaire enrichissante, épanouissante et rassurante. Les activités étudiantes et le folklore seront largement maintenus, dans le strict respect des précautions sanitaires. Un maximum d’événements seront ainsi organisés à l’extérieur. De même, les infrastructures d’accueil seront adaptées pour permettre aux étudiants de vivre leurs activités extra-académiques. Les cercles seront ouverts et accessibles moyennant le respect de certaines conditions (nombre limité d’étudiants, horaires adaptés, etc.)."

Par ailleurs, concernant les logements universitaires, l’UNamur réfléchit à un assouplissement des modalités et des durées de location de ses kots.

Le samedi 20 juin, de 9h à 12h30, l’UNamur ouvre ses portes virtuellement. En naviguant sur son site web, le futur étudiant aura la possibilité d’explorer le campus, de rencontrer les professeurs et le staff, de poser toutes ses questions sur les études, d’assister à une conférence… sans devoir se déplacer sur le campus namurois ! Cette plateforme restera bien sûr accessible après le 20 juin et des permanences seront organisées pendant les vacances d’été, afin d‘informer au mieux le futur étudiant de l’organisation et de la vie universitaire à l’UNamur.