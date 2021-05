Une réunion a eu lieu mardi entre le CA et les syndicats. Ces derniers espèrent encore un revirement de situation, prônant "une externalisation saine et partielle".

"Nous sommes persuadés que le CA est mal renseigné par le conseil rectoral sur ce dossier", a regretté mercredi Richard Mayresse, permanent CNE, à l'issue d'une assemblée du personnel. "A ce stade, toutes les pistes n'ont certainement pas été explorées pour pouvoir sauver le personnel. Or, nous sommes demandeurs d'une gestion plus performante avec des innovations et des adaptations. Nous espérons donc que le CA prendra le temps de réfléchir avec nous en ce sens", a-t-il ajouté.

Le 20 avril, l'UNamur a annoncé vouloir confier l'exploitation de son restaurant à un prestataire extérieur. Selon elle, son service de restauration génère actuellement un nombre trop faible de clients par jour avec pour conséquence un déficit de 700.000 euros par an. En parallèle, l'université estime que son offre ne correspond plus aux besoins et nouvelles habitudes alimentaires des jeunes.

Quelque 80 membres du personnel académique ont signé une lettre soutenant le personnel du restaurant, situé à l'Arsenal. Une pétition en ligne a également recueilli quelque 3.800 signatures. DDM/