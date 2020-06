José Damilot a quitté la salle après qu'on lui a coupé le micro au bout de 2 minutes, estimant que le temps de parole était inéquitable.

Nous avions fait état de la motion d'urgence climatique proposée par 4 des 6 partis représentés à Namur (sans le PS et le PTB) alors que les 6 partis devaient aboutir à un texte commun. Avant son adoption, elle était critiquée pour s'étendre longuement sur le bilan positif de la majorité et pour manquer de force et d'ambition dans les objectifs.

Elle a été discutée mardi soir au conseil communal - qui a été accueilli par un comité d'Extinction Rebellion devant l'hôtel de ville - puis adoptée avec le soutien du PTB. "La majorité ayant finalement accepté une partie significative de nos amendements sur la motion climat, nous avons finalement voté pour celle-ci, tout en émettant certaines réserves", explique le chef de groupe PTB Thierry Warmoes.

Le PS, lui, se dit outré par la tournure des événements. Le conseiller José Damilot a d'ailleurs quitté la séance après qu'on lui a coupé le micro. Même si 2 minutes par conseiller est ce qui est prévu dans le règlement, il estime que c'est disproportionné. "C’était une motion déposée par tous les partis de la majorité, Cette motion avait l’accord du collège. Ils ont eu 15 minutes pour présenter la motion, pas de souci. Mais 15 minutes en plus pour que le collège dise qu'il est d'accord et 2 minutes seulement pour nous, ce n'est pas ce que j'appelle un débat loyal", estime-t-il.

"Je n'ai, dès lors, pas eu l'occasion de dire que rėdiger un programme sur une matière aussi importante, sans prévoir ni calendrier, ni budget, c'était de la poudre aux yeux. Un tel sujet aussi crucial et urgent aurait mérité des actes concrets et des moyens et pas seulement des souhaits."

La motion déclara Namur en état d'urgence climatique et présente 35 mesures. A l'instar de la Wallonie, la Ville souhaite atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, tout en se fixant comme objectif de diminuer de 55% la production de gaz à effet de serre d'ici 2030 (par rapport à 1990). "Elle accordera une attention particulière aux bâtiments et activités dont elle assure la maîtrise, en adoptant toutes les mesures possibles à son niveau pour être exemplaire", précise le texte.

Parmi ces 35 mesures, on peut lire qu'une évaluation de la mise en œuvre du Plan Climat Énergie 2020 (qui devait voir une réduction de 20% des émissions) va être réalisée et publiée. La Ville s'engage à consulter un panel de citoyens et d'experts (participation) quant aux mesures à prendre dans le cadre du Plan Air Climat Énergie 2030. Namur déclare sa volonté d'avancer dans la Transition "de manière volontariste, en fonction des moyens budgétaires disponibles, des politiques communales positives et durables".

"Les climatologues nous rappellent à juste titre qu’il ne faut pas des objectifs lointains mais, une fois l’horizon fixé, des objectifs échelonnés. Afin de maximiser les chances de respect de cet objectif ambitieux, il est proposé de le décliner en une série d’objectifs intermédiaires annuels entre 2021 et 2030, dans une trajectoire de réduction dont la Ville assumerait le respect vis-à-vis de la population", précise l'échevine de la Transition Charlotte Mouget qui remercie vivement les représentants des partis qui ont œuvré à la rédaction de cette motion et le vote de cette motion.

Précisons qu'au sein de Défi, Pierre-Yves Dupuis et Loïc Demarteau ont voté pour contrairement à Françoise Kinet et Bernard Ducoffre.