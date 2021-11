La 10e édition du Kikk festival, événement d'envergure internationale dédié aux cultures digitales et créatives, a débuté jeudi à Namur. Des professionnels au grand public, environ 30.000 personnes y sont attendues jusqu'à dimanche, indiquent les organisateurs.

Le Kikk in Town permet d'admirer gratuitement quelque 40 œuvres dans toute la capitale wallonne. Jeudi a marqué la première performance de l'artiste allemande Stéphanie Luening au Théâtre de Verdure. Avec ses canons à mousse, elle y présente chaque jour à 14h00 "Island of Foam", une peinture éphémère se déployant sur les gradins.

Le Creative Village s'est également emparé de la place d'Armes. Les amateurs y trouveront dans le Kikk Market toutes sortes d'inventions comme la caméra immersive de la startup Big Boy Systems, basée à Froyennes. Les exposants sont belges, mais aussi étrangers. En outre, une délégation de Nantes et une autre de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été invitées. Le tout est complété par un espace de networking dédié aux professionnels.

Le Kikk Pro, ce sont aussi des workshops, des masterclasses et des conférenciers de haut vol. Sont notamment attendus cette année Yvan Poupyrev, grand manitou du design, Alison Killing, architecte ayant reçu le prix Pulitzer en 2021, ou encore Jer Thorp, artiste spécialisé dans les données en résidence au célèbre NY Times. Le Covid Safe Ticket est requis pour la plupart des activités. Plus d'informations et programme complet disponibles via www.kikk.be