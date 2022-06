L'événement investira comme à son habitude, le Caméo et le Delta et proposera des courts et des longs métrages, des fictions, des documentaires et des films d'animation au sein de leurs salles obscures. Les organisateurs ont révélé jeudi après-midi que le FIFF occupera également l'espace culturel de la Nef, dans l'ancienne église Notre-Dame d'Harscamp, désacralisée en 2004. Des rencontres scolaires, des réceptions et des animations musicales y seront organisées. De nombreuses activités se dérouleront aussi sur la Place d'Armes.

Le ciné-club des 6-12 ans fera son grand retour le 1er octobre à 10h00 au Delta, lors d'une séance spéciale de courts métrages d'animation . Les animateurs Christophe Challe et Vincent Pagé accompagneront les jeunes dans l'univers du 7e Art en abordant, de manière ludique et interactive, les thèmes évoqués dans les films. Les parents seront exceptionnellement admis.

Le volet pédagogique proposera des ateliers et des séances pour les jeunes, avec entre autres un atelier sur la technique du stop motion. Les professeurs peuvent consulter le pré-programme.

Enfin, un projet fédérateur est organisé pour encourager les jeunes à devenir des citoyens actifs, responsables et solidaires. Cette année, le FIFF Namur et Solidaris proposent #LesDéfenseursDeDemain, Place aux jeunes. Un projet de sensibilisation et de réflexion sur les enjeux climatiques pour oser la question : "Dans quel monde voulons-nous vivre demain?".