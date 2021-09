Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, le salon Antica sera de retour à Namur Expo du 13 au 21 novembre pour sa 44e édition, ont annoncé lundi les organisateurs. Plus grande foire d'art de Belgique, Antica sera aussi le premier événement majeur en la matière organisé dans notre pays depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

L'organisation annonce d'ores et déjà la présence de nombreux noms influents du marché de l'art, tant à l'échelle belge qu'internationale. Il s'agit notamment de la Fondation Albert Vandervelden, Bernard De Leye, la Maison Costermans, Francis Janssens Van der Maelen ou Henri Vanhoenacker. Artimo Fine Arts Gallery, Sébastien Tercelin de Joigny, Raf Van Severen, la Galerie Werner, Art et Patrimoine, Arnaud et Sylvie de Spa ou encore la Galerie de Potter d'Indoye ont également confirmé leur venue.

En 2019, le rendez-vous belge des professionnels et amateurs de l'art avait accueilli quelque 30.000 visiteurs.