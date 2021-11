Namur Capitale de la Bière organise le vendredi 12 (16-23h) et le samedi 13 novembre (11-23h) la 5e édition de son événement devenu annuel « Stout sûre Meuse ». L’entrée y est gratuite mais le Covid Safe Ticket y est obligatoire.

En quelques chiffres, 53 bières seront à la carte durant ce week-end : 25 « Stouts », 26 bières acides et 2 bières noires et acides. Par ailleurs, 20 références d’exception « hors carte » que l’équipe a sélectionnées seront proposées, dont 8 servies au fût. « Certaines viendront de l’étranger (Espagne, USA, Italie, Irlande, Pays-Bas, Roumanie, Canada, Danemark, Estonie, Suède, Grèce, Suisse, Angleterre, Pologne, ou encore France), et les autres des meilleures brasseries belges », précise Namur Capitale de la Bière dans un communiqué.

Parmi cette sélection, on retrouvera également des bières sans alcool mais aussi des bières titrant jusqu’à 15 %. « Comme toujours, nous souhaitons montrer la diversité existante au sein de ces styles de bières. Il s’agit d’un événement plus intimiste que le festival que l’on propose chaque année en juillet. En effet, nous nous retrouverons dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour déguster et découvrir ces styles mal-aimés et pourtant proposés par de nombreuses brasseries. » Enfin, une recette « bière et glace » sera proposée cette année.

Infos : https://www.namurcapitaledelabiere.be/fr/stout-sure-meuse