Ces dispositifs, baptisés "Mid Runway Energy Absorber" (MREA), ont été acquis auprès du groupe français Safran, qui dispose d'une expertise reconnue dans ce domaine.

L'entreprise française est déjà sous contrat avec la composante Air pour l'entretien des différents systèmes AAS ("Aircraft Arresting Systems") fixes - un brin d'arrêt ou un filet - ou mobiles installés en bout des pistes de Florennes, Kleine-Brogel (Limbourg) et Beauvechain (Brabant wallon). Ces dispositifs, mobiles en cas de déploiement à l'étranger, doivent permettre d'arrêter un avion connaissant un problème de frein à l'atterrissage ou devant interrompre son décollage.

Jusqu'à récemment, seule la base de Beauvechain était équipée d'un MREA, a expliqué la Direction générale des Ressources matérielles (DG-MR) de la Défense dans un message publié sur Internet.

Le matériel AAS en usage, mis en service au fil des ans, ne répond plus aux exigences des futurs avions de combat belges et de l'Otan, comme le chasseur furtif F-35 Lightning II, nettement plus lourd que l'actuel F-16, et dont l'arrivée en Belgique est attendue en avril 2025 à Florennes, selon les spécialistes militaires.

A Florennes, les travaux d'installation d'un MREA sur la piste principale ont débuté en août dernier et le système a été réceptionné le 15 mars. Cette réception comprend les différents essais du système via des tractions ou encore un essai réel avec un F-16 belge qui a déployé pour l'occasion sa crosse de freinage installée sous le fuselage arrière.

"Le nouveau système de freinage d'urgence MREA s'adapte à tous les types d'avions en appliquant une force de freinage optimale", a précisé la DG-MR.

Le remplacement des AAS en bout de piste est également programmé et débutera progressivement à partir de 2023, en commençant par la base de Florennes. L'objectif est que chaque base aérienne dispose à terme d'un système AAS en bout de piste, en plus du MREA, a-t-on souligné de même source.

Le contrat conclu avec Safran, dont le montant n'a pas été rendu public, comprend la formation du personnel de maintenance sur les bases militaires et la maintenance préventive et corrective sous la forme d'un accord de niveau de service ("Service-Level Agreement", SLA) pour toute la durée de la période de garantie.