A Andenne, la Bibliothèque communale reprendra progressivement ses activités dans ses nouveaux locaux du Phare dans lesquels elle a emménagé juste avant le confinement.

Dans un premier temps et ce, dès le mardi 2 juin 2020, les lecteurs inscrits pourront bénéficier d’un service « Take away », qui permettra le retrait de livres commandés au préalable. Les abonnés qui doivent ramener des livres pourront également les déposer sur rendez-vous. Ce service de « Take away » sera disponible du mardi 2 juin jusqu’au 31 août 2020. A partir du mercredi 17 juin, la Bibliothèque rouvrira ses portes au public, avec des consignes de sécurité et d’accès stricts : horaires adaptés, nombre de visiteurs limité, port du masque, mesures d’hygiène à l’entrée, temps de visite restreint. Nous reviendrons avec un complément d’informations à ce sujet

Comment procéder pour le service « Take away » de la Bibliothèque ?

Pour connaître la liste des livres disponibles à Andenne, consultez le catalogue en ligne www.tire-lire.be – choisissez la rubrique de la Bibliothèque d’Andenne. Envoyez les références du livre que vous souhaitez commander par mail à l’adresse biblio@ac.andenne.be . Vous pouvez réserver 10 livres maximum par personne. Vous ne disposez pas de connexion internet ? Vous pouvez joindre l’équipe de la Bibliothèque au 085/84 96 93. L’équipe de la Bibliothèque reprendra contact avec vous après la réception de votre mail et conviendra d’un rendez-vous dans le respect des consignes de sécurité. Ces rendez-vous se dérouleront du mardi au vendredi, entre 9h et 17h. Le paiement de votre prêt sera différé et dû au moment de la réouverture des locaux. Si vous avez des livres à rendre, il y a lieu également de prendre rendez-vous. Notez que les livres rendus sont mis en quarantaine 3 jours avant de réintégrer les rayons.

