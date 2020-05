La boutique tea-room avait ouvert ses portes une semaine à peine avant le lock down. Elle a rouvert rue des Carmes.

MIAM, c'est un salon artisanal de cookies et de pâtisserie écoresponsables. Ici, on donne la place d'honneur au cookie à l'anglo-saxonne, qui devient un dessert à savourer à part entière plus qu'un snack engouffré sans plaisir. Après des mois de travaux dans un local qui abritait auparavant un magasin de vêtements, la boutique/salon de thé avait ouvert début mars, pile une semaine avant de devoir fermer pour cause de lock down et de confinement.

© MIAM



Heureusement, le projet de Manon et Antoni n'a pas été tué dans l’œuf et ils ont rouvert il y a quelques jours. Pas la version tea-room ni les délicieux brunch du dimanche. Juste la partie boutique, principalement axée sur le cookie. Même si on y trouve aussi des petits sablés et de la pâte crue (avec farine cuite et sans œufs, totalement digestes) à cookie comme cela fait fureur dans certaines grandes villes.

© MIAM



Les deux jeunes originaires du Hainaut occidental sont arrivés à Namur grâce au travail et aux études. Manon se destinait à la publicité tandis qu'Antoni étudiait pour devenir paysagiste lorsqu'ils ont trouvé leur voie. "Moi, c'est en ayant des jobs d’étudiant dans l'horeca, en cuisine et surtout en salle, que j'ai eu un coup de cœur pour ce métier. Mème si ce sont des journées dures et longues, on ne voit pas passer le temps, on ne s'ennuie jamais. Et j'adore le contact avec la clientèle. Ça a été une révélation", explique-t-il.

© MIAM



Tandis que la pâtissière a renoué avec ses plaisirs d'enfance. "Je faisais de la pâtisserie avec ma grand-mère puis seule et j'ai toujours adoré ça", précise Manon qui façonne de beaux cookies bien épais avec du fondant et du croquant, des produits nobles, écoresponsables et de proximité. "On travaille autant que possible avec des produits bio. La farine vient du moulin de l'Escaille, les sodas sont belges de la marque Ritchie, le café est un mélange de 7 grains tous bio, les thés proviennent du Fossé Fleuri", énumèrent ceux dont le rêve ultime serait de s'occuper d'une hôtellerie de petite taille avec chambres d'hôtes, petit-déjeuner, repas: un jour peut-être...

© Veronesi



En attendant, ils sont jeunes et proposent des cookies de deux types, ceux qui sont davantage à base de flocons d'avoine, avec des graines de chia ou de sésame. Et les plus gourmandes, classiques avec de nombreuses pépites, aux deux chocolats, mi cookie/mi brownie (une tuerie), choco-coco, ceux au cœur de gianduja... "Pour le moment, on est dans les classiques. Une fois qu'on aura un débit suffisant, je lancerai mes recettes aux produits de saison" , se réjouit Manon qui vient d'une famille d'artisans.

© MIAM



"C'est mon grand-père qui a créé la brasserie Caulier à Péruwelz. C'est al raison pur laquelle on a choisi de vendre comme bière la Bon Secours et les autres produites là-bas", conclut-elle.