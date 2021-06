Les enfants de l’école communale de la Boverie, entourés par leurs institutrices et de la directrice, Patricia Lelivre, ont reçu ce vendredi une visite particulière de l’Échevine de l’Éducation Patricia Grandchamps, de l’Échevine de la Transition Écologique Charlotte Mouget et d’un représentant de l’ASBL Coren. L’objectif de cette visite ? Féliciter et remettre à ces écoliers responsables le label Eco-Schools. Initié par l’ASBL Coren, dont le but est de rendre les établissements scolaires plus propres et plus durables, l’attribution de ce label s’intègre dans un projet plus global des Nations unies en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et de la préservation de la biodiversité. En Wallonie, seulement trois écoles ont reçu ce label cette année, symbolisé par la remise du drapeau vert, flottant désormais au-devant de l’école au gré du vent.

Si l’école menait déjà des initiatives vertes, la voilà récompensée par la mise en œuvre de toute une série d’actions environnementales concrètes et menées de concert avec les enfants depuis deux ans sur la gestion des déchets, l’alimentation et la nature. De nombreuses écoles communales de la Ville mènent des actions pour que la nature puisse reprendre sa place dans la vie de l’école et fonder la société de demain, et leur garantir un environnement plus serein, plus sain et plus convivial. Ces initiatives en lien avec l’environnement émanent bien souvent suite à l’impulsion des enseignants et de l’équipe éducative dans son ensemble. Le rôle de la Ville est de soutenir et renforcer ces initiatives.

Dans le nouveau projet pédagogique et éducatif des écoles communales, se trouve l’objectif que chaque école s’inscrive dans la transition écologique. À la Boverie, la volonté d’amplifier et généraliser des projets "verts" comme constitutive de l’identité de l’école, a débuté en 2018 alors qu’une nouvelle équipe d’enseignants s’est constituée.

Grégory Piérard