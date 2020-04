La braderie de Gembloux devait fêter sa 50e édition le 9 aôut prochain

"Étant donné que les festivals et grands rassemblements sont annulés jusqu'au 31 août, il va de soi que, même si c'est le cœur lourd, nous devons annuler notre traditionnelle Braderie et qui plus est, la 50ème que nous attendions impatiemment. L'UIG, organisateur de la Braderie, a décidé de tout simplement annuler l'événement et non pas la postposer à une date ultérieure. Nous préférons la faire doublement plus belle l'année prochaine plutôt que de la faire à moitié cette année", annonce Pascaline Godfrin, présidente de l'Union des Indépendants de Gembloux.

Toutefois, en concertation avec les commerçants concernés, nous pourrons prévoir un week-end portes ouvertes afin de soutenir les secteurs concernés.

"Nous traversons une période surréaliste mais surtout catastrophique économiquement parlant. Nous sommes tous perdus et ne savons de quoi demain sera fait, mais n'oubliez jamais que l'union fait la force et que nous devons nous soutenir mutuellement dans la mesure du possible. Cet été sera très particulier sans braderie", dit celle qui pense tout particulièrement à GéGé, la cheville ouvrière de la braderie qui pensait fêteer son 70e anniversaire en même temps que la 50e braderie.

"Il a mis tout son cœur à l'ouvrage afin de nous prévoir une 50ème Braderie digne de ce nom. Je tiens à le remercier du fond du cœur pour tout son investissement et j'espère qu'il nous accompagnera pour la 50ème Braderie reportée et non pas la 51e", conclut la présidente de l'UIG.