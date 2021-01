Depuis début décembre, l’établissement dirigé par Fréderic Adant a la permission d’ouvrir et de recevoir une clientèle qui peut passer un bon moment dans une vingtaine de chalets aménagés. Une idée originale pour continuer d’ouvrir le restaurant, pendant que d’autres enseignes ont dû temporairement fermer en Belgique. Bien vu !

"L’idée m’est venue en ayant vu la fermeture des stations de skis à la période des congés d’hiver. Pouvoir nous restaurer dans un chalet de montagne chaleureux, en famille… On s’est dit, pourquoi pas chez nous ? Si nous ne pouvons aller à la montagne, amenons la montagne à nous ! Nous avons ensuite sondé toutes les autorités concernées avant de recevoir l’accord : police locale, bourgmestre, gouverneur de la Province. Nous avons présenté un dossier répondant à la loi, en prouvant que nous pouvions recevoir des clients en respectant bien les mesures de sécurité appropriées, les gestes barrières, etc.", explique-t-il.

Notons que le dossier en question est même allé du côté du Parquet et du ministère de l’Intérieur. Ce dernier organisme ne montrant aucune réticence est donc venu rassurer tout le monde.

La nouvelle s’est vite répandue à travers la Wallonie. De Libramont à Herstal, en passant par Mons, Fréderic Adant reçoit chaque semaine des dizaines d’appels de confrères restaurateurs qui lui demandent des conseils pour tenter de monter, eux-aussi, un dossier complet. En espérant recevoir le même accord des autorités. "Je ne suis pas celui qui va leur donner l’accord, mais je peux les aider à faire les choses correctement s’ils me contactent. Les conseiller, leur dire ce qui me paraît être juste/convenable ou pas. Discuter des mesures de sécurité à mettre en place quand on installe ce type de chalets. Bref, tout ce qui peut les aider à monter un dossier. Attention, cela ne signifie pas que chaque restaurateur recevra automatiquement une autorisation pour ouvrir. A chacun de faire au mieux pour prouver qu’il peut ouvrir en étant conforme à la loi et aux règles sanitaires conseillées", dit-il.

Ajoutons également que dans son cas, le dialogue avec les différentes autorités a été très simple et facile. Et il ne lui a pas fallu attendre trop longtemps pour recevoir une réponse favorable.

Le patron de la Vendetta/Romantica à Libramont suit le mouvement.

Le restaurateur René Collin a décidé de faire comme Frédéric Adant : installer une quinzaine de chalets au sein de la Romantica à Libramont. Pas le choix, il ne peut se permettre de laisser ses employés éternellement sur le carreau. Il faut ouvrir. “Par la même occasion, nous faisons affaire avec des entreprises de la région qui peinent aussi à vendre/louer leur produit depuis quelques mois. Aucun risque pour les clients, car personne ne se croise. Quelle est la différence entre livrer à domicile et dans ces chalets, finalement ? Aucune. Si on peut faire l’un, car la loi nous l’autorise, on peut faire l’autre”, explique-t-il.

En pratique, les choses risquent de ne pas être aussi simples que pour la Brasserie des Fagnes. La commune avait donné son accord, mais un arrêté du gouverneur de la Province est ensuite venu tout chambouler. “C’est agaçant ! Tout ce protocole ne nous aide pas à avancer. Je ne peux me permettre de perdre trop de temps et d’argent. C’est pour cela que je vais sans doute demander que mon dossier passe, lui-aussi, par le ministère de l’Intérieur. Si ça peut faire avancer la situation…”, conclut-il.

L.T.