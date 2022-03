Composée toute l’année de brocanteur·euses professionnel·les et d'amateur·rices averti·es, rassemblant des objets aussi bien anciens que modernes, la brocante de Jambes est un rendez-vous hebdomadaire immanquable. L’hiver elle se limite au quai de Meuse mais à partir du dimanche 03 avril jusqu’au dimanche 30 octobre 2022, la brocante de Jambes se déroulera boulevard de Meuse (côté Meuse) et quai de Meuse.

Les modalités d’inscriptions se font :

• uniquement via le formulaire en ligne https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/reservation-emplacement-brocante-de-jambes/ disponible les vendredis qui précèdent la brocante, dès 8h00. Si le formulaire n’est pas accessible, soit la brocante est déjà complète, soit le créneau horaire pour les réservations n’est pas respecté.

• pour maximum 4 emplacements par personne exposante (dimensions: 2m de longueur sur approximativement 2m de profondeur) ;

• par ordre chronologique d’arrivée des mails, sans choix de l’emplacement.

"Aucune réservation ne pourra s'effectuer par téléphone ni sur présentation à l'hôtel de ville. Les brocanteuses et brocanteurs sont tenus de procéder soigneusement, en fin de brocante, au nettoyage de leur emplacement et d’emporter tous leurs déchets, cartonnages, papiers et autres emballages et de payer leur emplacement par carte bancaire."