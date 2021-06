Rendez-vous hebdomadaire du dimanche matin, la brocante de Jambes prend habituellement place de part et d'autre du pont de Jambes sur le Quai de Meuse et le Boulevard de la Meuse. Durant la période hivernale, elle se limite au Quai de Meuse. Composée toute l’année de brocanteurs professionnels et d'amateurs avertis, rassemblant des objets aussi bien anciens que modernes, elle n’avait pourtant plus lieu depuis des mois. « Ce dimanche elle reprendra ses quartiers toujours dans le respect des mesures sanitaires c’est-à-dire une installation sur le boulevard de la Meuse, pas plus de 50 exposants avec un sens unique de circulation pour le public et masque obligatoire. » annonce Stéphanie Scailquin, Echevine de l’Attractivité urbaine.

Les modalités d’inscription ont aussi été quelque peu modifiées pour répondre aux exigences sanitaires poursuit l’Echevine Scailquin. Les inscriptions s’ouvrent le vendredi précédant la brocante dès 8h et s’effectuent via un formulaire en ligne sur le site de la Ville de Namur. Autre nouveauté, le paiement de l’emplacement réservé se fait maintenant uniquement de manière électronique. Par contre comme précédemment les réservations continuent à se faire sur réservation préalable, semaine par semaine, par ordre chronologique et sans choix de l'emplacement.

Cette reprise attendue implique des mesures de stationnement ajoute Stéphanie Scailquin. Tous les dimanches de 4h à 14h,le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits boulevard de la Meuse, dans sa section comprise entre l’avenue Jean Materne et la rue Mottiaux et la rue de la Plage sera déclarée « voie sans issue ».

« Même si la formule est plus restreinte qu’avant Covid, ce retour de la brocante de Jambes vient compléter l’offre jamboise du dimanche matin : promenades, commerces et HoReCa ouverts et aujourd’hui place aux chineurs » conclut Stéphanie Scailquin.

https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/reservation-emplacement-brocante-de-jambes/