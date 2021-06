L’ouverture du giratoire au carrefour formé par la N912 avec la rue du Chainia et la rue du Vieux Raucourt aura lieu le 6 août prochain, soit quelques semaines plus tard qu’initialement prévu. Quelques jours de fermeture de la nationale seront nécessaires au début du mois d’août pour finaliser le chantier.

La réalisation de ce rond-point accuse quelques semaines de retard notamment suite aux conditions météorologiques rencontrées.

Jusqu'au 9 juillet, les travaux se poursuivront dans les conditions actuelles. Sur la N912, la circulation s’effectue à hauteur du carrefour avec la rue de Chainia et la rue du Vieux Raucourt sur une voie dans chaque sens avec une vitesse réduite à 30km/h. Des feux permettant une circulation en alternance seront installés pendant certaines périodes d’une à deux journées. Il n’est plus possible de connecter la N912 avec les rues du Chainia et du Vieux Raucourt. Aux carrefours précédant ces rues, la fermeture est annoncée et une déviation locale est mise en place pour pouvoir assurer la traversée de la N912. Elle est notamment suivie par la ligne de bus qui traverse la N912 à cet endroit.

Du 10 juillet au 1er août, il s’agira d’une période de séchage nécessaire aux bétons imprimés du giratoire (revêtement de l’anneau du rond-point). Les conditions de circulation resteront identiques (à l’exception de la rue du Chainia qui pourrait être à nouveau ouverte). Par contre, un balisage de chantier sera installé sur la partie centrale de la voirie afin de sécuriser la zone.

Du 2 août au 6 août, a N912 sera complétement fermée à la circulation dans les deux sens entre le carrefour N912/rue du Chainia/rue du Vieux Raucourt et le carrefour N912/rue de Tripsée afin de permettre la réalisation des dernières couches du revêtements ainsi que les marquages. Les usagers seront invités à suivre les déviations mises en place. Ce chantier devrait être achevé pour 6 août.

D’août à novembre 2020, des déplacements d’impétrants en lien avec le chantier avaient été effectués. Les travaux avaient alors été suspendus et les voies libérées pendant la période hivernale, avant le démarrage effectif du chantier en lui-même le 12 avril dernier. Ce chantier représente un budget de près de 794 000 € HTVA financé par la SOFICO. Il est réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures.