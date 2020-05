Le MR voudrait déclarer la Commune en état d’urgence économique et sociale. De nombreuses mesures sont évoquées. "Il faut affirmer comme impérieuse la nécessité d’apporter rapidement une aide au tissu économique local d’une part et de mettre en œuvre des politiques de relance permettant d’accompagner la reprise économique d’autre part."

Plusieurs demandes seront adressées au Collège des Bourgmestre et Échevins : "Un retour aux centimes additionnels au précompte immobilier à 2100, à 7% pour de ce qui est de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques et ce en vue d’augmenter le pouvoir d’achat des Bruyérois, et de participer positivement et collectivement à la relance économique du pays. Il faudrait aussi utiliser à minima 10 % du fonds de réserve ordinaire de la commune afin de mener une politique de relance. Il conviendrait aussi de soulager le tissu économique locale de toute pression fiscale locale, en ne procédant pas à l'enrôlement des taxes affectant les acteurs du tissu économique locale pour l’année 2020 et ce moyennant l’analyse préalable de la soutenabilité financière de ce dispositif. Etudier la capacité financière de la commune à indemniser les entrepreneurs qui ont été dans l’obligation de cesser leur activité serait une bonne chose. Par la mise en place d’une indemnité par jour d’inactivité, suivant certains critères de grandeur de la structure aidée. Il conviendrait aussi d'abandonner purement et simplement l’étude entreprise par le collège visant à taxer les panneaux publicitaires. Il faudrait promotionner l’activité économique locale et au travers une campagne de communication qui se fera, à minima, via le site internet et le journal d’information communale. Instaurer un système de “chèque boost local” et d’en faire l’un des principaux outils de relance économique du commerce et de l’artisanat local serait une bonne piste, tout comme développer une stratégie pour toucher en priorité les activités économiques qui permettent de maximiser l’effet catalyseur des politiques de relance et pour injecter massivement les « chèques boost » dans l’économie locale, via une structure fédératrice des entrepreneurs bruyérois."

D'autres idées sont évoquées : établir un recensement officiel de tous les entrepreneurs, commerçants et indépendants qui sera communiqué à la population sur différents supports à déterminer, créer un label « Bruyerois » (et « Extra-bruyerois ») afin de mettre en valeur le savoir-faire de nos entrepreneurs (intra et extra-muros), diminuer de 20% le traitement annuel des mandataires communaux, des échevins et conseillers communaux, car il est du ressort des mandataires publics de montrer l’exemple en cette période troublée.