Ce dimanche 15 août, la Transbruyéroise se déroulera sous le signe de la solidarité. En effet, pour permettre l’inclusion de toutes et tous, à côté des circuits à vélo de 16 et 33 kilomètres, un circuit pédestre de 5 kilomètres, sera proposé aux familles, aux personnes âgées, aux personnes avec ou sans handicap et aux marcheurs. Les personnes à mobilité réduite qui le souhaitent pourront parcourir ce circuit en fauteuils spéciaux appelés « joëlettes ». Pour participer en joëlette, il suffit de s’inscrire auprès de l’Asbl « Ensemble avec toi » par mail à info@ensembleavectoi.be ou en téléphonant au 0465 71 65 56.

Avis aux sportifs qui souhaitent accompagner les PMR en joëlettes et être initiés à son utilisation : contacter le service cohésion sociale via peggy.robert@labruyere.be ou au 081/236.547.

Le Repair Café Mobile, un atelier de réparation d'objets, collaboratif et itinérant, sera également présent avec une attention toute particulière aux réparations vélos. Les circuits, qui permettront notamment de découvrir certains aménagements de voirie de la ville de Gembloux, ont été établis par le Groupe Sentiers de la Maison de la Mémoire Rurale avec le Syndicat d’Initiative et en partenariat avec le Service Jeunesse et Intergénérationnel de l’Administration communale de La Bruyère. Avec le soutien de la Police pour le marquage des vélos, de la Bibliothèque/ludothèque Communale de Meux, du Plan de Cohésion Sociale, de l’Asbl Ensemble Avec Toi, de la Fondation Luc Legrain, du Gracq La Bruyère, ASPH-Sport et de l’Asbl Repair Together.

Renseignements : Service Jeunesse et Intergénérationnel – 081/236546 – 0474/341581.

Départ du Syndicat d’Initiative de La Bruyère (2 rue du village à Meux) de 9h30 à 12h00.