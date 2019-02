Un peu plus de deux cents personnes étaient rassemblées dans la cafétaria du CPAS de Namur à l’invitation du collège communal pour évoquer l’arrivée prochaine de candidats réfugiés politiques à Jambes.

Outre le bourgmestre Maxime Prévot, des responsables de l’aide sociale, de la Croix-Rouge, de Fedasil ou la police se sont relayés pour faire part de la façon dont le projet avait été ficelé après une réunion qui regroupait la Ville de Namur, le CPAS, Fedasil, le collectif citoyens solidaires, la Croix-Rouge, le Bureau Economique de la Province de Namur, un représentant de la ministre en charge de la politique de la migration et de l’asile, Maggie De Block, et du ministre de la Défense Didier Reynders.

Pour rappel, c’est par la presse que les autorités communales et la population locale ont appris qu’une implantation d’un centre d’accueil de réfugiés politiques était envisagé sur le site de l’ancienne caserne du génie récemment abandonné par l’armée.

Simple projet au départ, l’idée s’est imposée d’autant plus rapidement qu’il y avait nécessité de créer 1.500 nouvelles places d’accueil en urgence et 800 places supplémentaires par mois. L’avantage de Jambes était qu’on avait là une option facilement et rapidement mobilisable.