Bertrand Loutte et son équipe ne sont pas candidats à leur succession pour l'exploitation du lieu qui risque de perdre l'âme apportée ces dernières années

C'est officiel: Bertrand Loute et sas fidèles copilotes - Élodie Janssens ainsi que Guillaume Loute et Florence Jacquet - ne rempileront pas cette année à la Capitainerie de Jambes (et d'Amée) qu'ils avaient rebaptisé Charlie's Capitainerie. C'est un choix: l'an dernier, ils étaient arrivés au terme de leur contrat de 5 ans avec le port autonome de Namur - propriétaire des lieux - et avaient prolongé d'un an avant de savoir s'ils souhaitaient rempiler pour 5 années supplémentaires. Ils étaient ambitieux et exigeants tant envers eux-mêmes et les activités qu'ils développaient sur place, qu'envers leurs partenaires pour veiller à la qualité et à la propreté des abords. Sans doute sont-ils arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient apporter au port de plaisance et vice-versa.

© Charlies Factory / Simon Fusillier

"En reprenant en 2014 la concession des deux ports de plaisance de Namur, nous avons souhaité porter haut leurs couleurs, développer l’aspect fluvial, touristique, mais aussi les animations sur l'eau pour inscrire Namur dans une nouvelle dynamique nautique. Nous voulions que les ports deviennent un lieu fédérateur et accueillant pour les plaisanciers et aussi plus largement pour les namurois et les touristes", démarre le Capitaine Bertrand Loutte pour expliquer sa décision..

© Charlies Factory / Simon Fusillier

Il peut être fier de ce qu'il a accompli avec son équipe: terrasse flottante, piscine, premier terrain de football flottant, passerelle flottante permettant de traverser la Meuse de Namur à Jambes, manche mondiale de stand up paddle, création du premier Club de stand up paddle francophone... Sans oublier cette magnifique terrasse flottante qui offrait pendant tout l'été la plus belle vue sur la Citadelle, apaisante et hors du temps avec le léger mouvement de l'eau.

© Charlies Factory / Simon Fusillier

"Ces nombreuses animations ont trouvé, à chaque fois, un écho enthousiaste et une dynamique formidable dans une ambiance festive et familiale. Les animations sportives et culturelles ont été démultipliées, et les nombreuses photos et encouragements reçus de votre part en témoignent, au fil des saisons, au fil de l’eau… Le projet s'est intégré dans le voisinage, et une vie de quartier agréable s'est mise en place durant la saison comme par magie. Nous avons vécu et partagé une vraie aventure", se souvient-il avec le sourire.

© Charlies Factory / Simon Fusillier

"A l'aube d'une nouvelle concession, l'envie de développer de nouveaux projets et de relever de nouveaux défis l'a emporté. Nous avons choisi de ne pas remettre une nouvelle offre. En tant que Capitaine, je vous tire ici ma révérence", annonce Bertrand Loutte en remerciant tous ceux qui ont contribué à la vie de cet endroit qui était devenu hors du commun.

© Charlies Factory / Simon Fusillier

Lorsqu'il dit "A très bientôt pour de nouvelles aventures", on peut le croire: Le Namurois a beau avoir roulé sa bosse ailleurs - à Bordeaux ou plus dernièrement à Pairi Daiza pour une terrasse flottante et une patinoire synthétique à Pairi Daiza - il lui a toujours tenu à cœur de contribuer à dynamiser sa ville. L'avenir de Namur est au développement de ses activités sur l'eau, il le croit plus que jamais.

© Charlies Factory / Simon Fusillier

Le bourgmestre de Namur a été l'un des premiers à réagir à la nouvelle. "Merci à toi Bertrand et à toute ton équipe. Aventure débutée ensemble d’abord le long du quai du Grognon, modestement, pour ensuite animer le port de Jambes et d’Amée brillamment. Cette décision déchire le cœur vu la qualité de vos animations et la convivialité de l’esprit avec lequel vous avez toujours souhaité les mettre sur pied. Mais on te sait plein de ressources. Faut parfois prendre le temps de reculer pour mieux sauter. Au grand plaisir de partager de nouvelles aventures à tes côtés. Merci au nom de la Ville et pour celle-ci, de tout ce que tu lui as apporté au Port Hallet.", a-t-il souligné, ouvrant la porte à toute collaboration future.