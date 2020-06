Après un succès en province de Luxembourg, un groupe Facebook a été créé pour la province de Namur et chacun y poste les pierres qu'il dépose et qu'il déplace.

La chasse aux pierres colorées, c'est un peu le niveau débutant du géocaching, un loisir accessible à tous qui mêle balade en plain air, découverte de sa région et jeu. Il s'agit de trouver des pierres décorées, colorées par d'autres au pied d'un arbre d'un banc, d'un panneau de signalisation, d'une statue et de le déplacer à quelques kilomètres pour le faire voyager.

© DR

L'idée, c'est de prendre une photo de la pierre, de l'endroit où on l'a trouvée/déposée afin de remplir un double but. Celui qui l'a décorée peut s'amuser à suivre son parcours. Et ceux qui ont envie d'aller à la chasse aux pierres savent où les trouver dans le périmètre qu'ils vont explorer. Il suffit de taper le nom d'une localité dans le groupe Facebook et de planifier son itinéraire de balade.

© DR

Autant dire que les enfants adorent: ce loisir totalement gratuit leur permet d'explorer leur fibre artistique, de signer éventuellement leur pierre et de jouer à cache cache ou à la chasse aux trésors tout en marchant et en apprenant la géographie locale, en fonction de leur âge.

© DR

"L’idée vient de Virton et cartonne en province de Luxembourg. Du coup, adorant ce concept, j’ai également créé un groupe Province de Namur- Chasse aux pierres colorées. J’espère que cela donnera l’envie de faire voyager des pierres et d’amuser vos enfants (en les confectionnant à la maison et en les cherchant en balade)", explique Perrine qui a déposé ses pierres près des grottes de Goyet.

© DR

"Je trouve l’idée géniale, surtout pour les enfants. Bien évidemment. Il existe des tas de groupes selon les régions et provinces... Les pierres peuvent voyager aussi loin qu’elles peuvent grâce à de gentilles mains qui les baladent. Beaucoup de pierres passent ou viennent d’autres coins que la Province de Namur", souligne celle qui a trouvé un nouveau loisir familial en début de déconfinement.

© DR

La page Facebook montre d'ailleurs beaucoup d’enfants fiers de montrer leurs créations et leurs trouvailles. "Il trouvent autant de plaisir à aller déposer des pierres à leur hauteur ou dans une pleine de jeux, ce qui rend plus facile l'accès aux autres enfants", souligne Jean, un papa qui y trouve aussi son compte.

© DR

"Quand on part en balade, il manque parfois un but. Les enfants ne voient pas toujours l'intérêt de marcher si on ne se rend pas à un endroit précis. Ici, ils partent avec plaisir et observent tous les éléments alentour pour trouver l'arbre de la photo ou le poteau sur lequel est déposé la pierre coccinelle ou arc-en-ciel. Moi, je découvre des paysages que je traverse plus souvent en voiture sans prêter attention. Et les possibilités de promenade sont infinies. Plus il y a de gens qui déposent des pierres colorées, plus on peu jouer", conclut-il.