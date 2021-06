Un tuk-tuk arpente depuis quelques jours la Citadelle de Namur. "Il n'est pas là pour concurrencer le téléphérique ou le petit-train de la Citadelle! Il vise plutôt à renforcer l'offre touristique. Il n'effectue pas de navettes entre la Corbeille et la Citadelle et le trajet est différent de celui du petit-train bien implanté!", indique l'asbl #Namur Inc.

Namurois et touristes se voient ainsi proposer deux balades commentées par le pilote. La première vise à faire découvrir les atouts et l'histoire de la Citadelle en 30 minutes. À la fin de la balade, les passagers peuvent choisir d'être déposés où ils le souhaitent; par exemple à Terra Nova, chez Delforge, au Parc Reine Fabiola ou retourner au téléphérique. Le deuxième tour, emmène les visiteurs jusqu'au Musée de la Fraise de Wépion, après avoir longé la Meuse. Là-bas, les passagers ont un aperçu rapide du Musée et surtout une petite dégustation. Le tuk-tuk reprend ensuite sa route par l'arrière-pays wépionnais pour retourner à sa base.

Côté tarifs, deux passagers devront débourser ensemble 15€ pour la demi-heure et 28€ pour l'heure. Des tarifs très raisonnables comparés à d'autres villes européennes. Le tuk-tuk reste stationné sur l'Esplanade de la Citadelle, tous les jours en été de 11h à 17h. Les réservations - à faire sur namurinc.be/visite - sont conseillées, mais ne sont pas obligatoires. Les curieux qui souhaitent tester le petit véhicule italien, auront l'occasion de le faire gratuitement ce dimanche 4 juillet. Dans le cadre du Fraise'tival organisé par le Musée de la Fraise, des petits tours de 15 minutes seront proposés gracieusement aux visiteurs.

Les balades en tuk-tuk avaient été désignées comme projet « coup de cœur » par la Province de Namur lors de l'appel à projet réalisé l'an dernier pour relancer le tourisme dans notre région. L'asbl #Namur Inc. qui pilote le projet a ainsi reçu une aide de 5000€ couvrant une partie de l'achat du véhicule. L'asbl #Namur Inc. a par ailleurs décidé de mettre de côté 1€ pour chaque 20 kms parcourus. L'argent sera investi par Natagora, en collaboration avec l'Échevinat de la Transition Écologique, pour promouvoir la biodiversité à la Citadelle.

Infos et réservations: https://namurinc.be/visite