La ville de Namur célèbre ainsi les 50 ans de l'organisation internationale de la francophonie et demande de partager les photos sur les réseaux sociaux

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) célèbre ses 50 ans en 2020. De très nombreux événements marqueront cet anniversaire à travers le monde, notamment ce vendredi 20 mars 2020, Journée internationale de la Francophonie.

"Pour cet événement, les villes membres de la Francophonie sont mises à l’honneur. Il leur a été proposé d’illuminer un bâtiment, un monument ou site emblématique de son patrimoine aux couleurs de la Francophonie, pour une mise en valeur de la beauté et de la diversité de l’espace francophone à travers le monde, et de projeter ensemble une image de solidarité. Chaque ville peut éclairer un monument en utilisant les couleurs de la Francophonie (jaune, vert, bleu, violet et rouge) ou encore faire apparaître le logo du Cinquantième anniversaire de la Francophonie", explique le directeur de Namur Europe Wallonie (NEW) Frédéric Laloux.

© Namur



Le Collège communal de la Ville de Namur a décidé la mise en lumière de la Citadelle ce vendredi 20 mars. "Compte tenu des mesures de confinements, les citoyens qui auront la possibilité de voir cette illumination sont invités à partager leurs photos sur les réseaux sociaux pour exprimer un message de solidarité et d’optimisme destiné à tout l’espace francophone", encourage Maxime Prévot, bourgmestre de Namur et président de l'asbl qui fait office d'agence de marketing international.

Par ailleurs, le drapeau de la Francophonie est placé mis en face de l’Hôtel de Ville (42 rue de Fer) jusqu'au 31 décembre 2020. De même, La Bourse, siège du Commissariat aux Relations Internationales de la Ville de Namur, est pavoisée aux couleurs de la Francophonie et de l’Association Internationale des Maires Francophones dont Namur est membre et siège au Bureau depuis 2018. Enfin, le Conseil communal de ce mois de mars devait se prononcer, sur proposition du Collège, sur la dénomination Square de la Francophonie de l’espace situé au pied de la passerelle cyclo-piétonne côté Jambes, là où devrait être installé le fameux banc XXL découvert cet été. Ce point sera reporté.