Après deux années 2020 et 2021 marquées par le Covid, la Citadelle de Namur s’apprête à retrouver une activité touristique estivale permanente et normale. L’ouverture de la saison est prévue dans une semaine, le 2 avril prochain, jusqu’au 30 septembre. "Sept jours sur sept, de 10h à 18h30", précise l’échevine du tourisme de Namur, Anne Barzin.

Pour attirer le visiteur, la Citadelle compte toujours sur ses "produits phares" tels que le centre du visiteur Terra Nova, le tour commenté en train touristique ou encore la visite guidée des 450m de souterrains restaurés, agrémentés d’animations en 3D, de projections et d’effets sonores divers. La visite "traces insolites", créée pendant le confinement, est elle aussi maintenue. Celle-ci met en lumière les 1.700 graffitis, datant du 18e siècle à aujourd’hui, qui ont été recensés dans les souterrains de la Citadelle.

Cette année, l’asbl Comité Animation de la Citadelle veut mettre un point d’honneur à ces visites guidées sur réservation. Car les demandes affluent. "Nous sommes positivement étonnés. Nous sommes pour l’instant à 49 groupes et le téléphone continuer de sonner. Et même parfois pour des groupes allant jusqu’à 200 personnes. Nous venons d’engager des guides saisonniers, en renfort", affirme Christine Laverdure, directrice de l’asbl.

Les plus jeunes ne sont pas oubliés. Des dossiers pédagogiques ont été développés en lien avec le programme des enseignants, pour des enfants scolarisés entre la 2e maternelle et la 3e secondaire. Ceux-ci sont téléchargeables sur le site internet de la Citadelle.

L’art et l’histoire feront aussi partie de cette saison estivale, au travers d’expositions, de conférences ou de visites guidées thématiques. Citons notamment la rétrospective photos en plein air de l’événement "les Médiévales de la Citadelle" (du 26/04 au 24/06). "Une sélection des meilleurs clichés de cet événement, qui date de 2002, a été réalisée", ajoute Christine Laverdure. Autre expo en plein air (15/07 au 30/09) : la Citadelle en cartes postales colorisées.

Rayon visites guidées, on peut citer la découverte du Stade des Jeux et du Théâtre de verdure (10 et 11/09). Mais aussi et surtout (les 26/05, 6/06, 25/06, 31/07) la visite de la Villa Golenvaux, bâtie fin 19e à flanc de colline sur la Citadelle de Namur. "Elle vient d’être rachetée par un privé qui autorise le grand public à la visiter une dernière fois, avant d’entamer les travaux."

Le retour des Médiévales

En plus de l’expo qui lui est consacrée, l’événement "les Médiévales de la Citadelle" fait son retour, les 2 et 3 juillet. Un gros week-end, avec un programme dense, pour l’un des plus importants festivals médiévaux en Europe (Ndlr : présence de 500 artistes, dont 140 reconstitueurs.). Parmi les autres événements de la saison, citons un week-end découverte de producteurs locaux (14 et 15/05), le retour des Baladins du Miroir (5 au 10/08), Le Festival Nature Namur à la Citadelle (20 au 23/10) ou encore "les petits meurtres de la Citadelle", pour Halloween (29/10 et 1/11). Infos et réservations : https://citadelle.namur.be