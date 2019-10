Les voleurs avaient été pris en chasse et lancé des tas d'objets à la police. Ils ont même utilisé l'extincteur pour les semer!

Un véhicule de marque Citroën, a été volé dans un garage ce lundi en pleine journée, vers 10h20, à Sombreffe.

Il a été signalé et aperçu plus tard dans la journée dans la région de Fleurus, où il a été pris en chasse par les services de police. Durant la course-poursuite, les fuyards ont utilisé un extincteur vis-à-vis de la police et leur ont lancé des objets. Les policiers a ensuite perdu le véhicule de vue.

Plus tard dans la journée, le véhicule a été retrouvé stationné dans la zone de police de Charleroi, "comme si de rien n'était", décrit le magistrat de garde. La Citroen a été saisie et est passée au labo à la demande du Parquet de Namur, puis restituée à son propriétaire gembloutois.

On ignore tout des conducteurs: s'ils étaient à l'origine du vol, ou s'il s'agissait de receleurs. La police recherche, en tout cas, au moins deux personnes.