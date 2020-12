La Clinique Saint-Luc Bouge a reçu la reconnaissance de l’International Hospital Federation (IHF) dans le cadre de son programme « Beyond the Call of Duty for COVID-19 », pour sa gestion globale de la crise liée à la pandémie mondiale.

Dans le contexte de la crise sanitaire, l’IHF a lancé ce programme afin de mettre en valeur les actions et les solutions apportées par les hôpitaux et les prestataires de services de santé du monde entier qui allaient «au-delà de l’appel du devoir » (Beyond the Call of Duty).

Avec pour mission de soutenir l’amélioration de la performance, cette reconnaissance est accordée aux hôpitaux et aux prestataires de services de santé qui mettent en place de manière proactive des réponses ou des actions organisationnelles exceptionnelles et innovantes pour faire face à la pandémie de COVID-19 dans leur région ou pays.

Plus de 100 hôpitaux de 27 pays différents ont reçu le certificat, « Beyond the Call of Duty for COVID-19 : The IHF COVID-19 Response Recognition Program ». Les hôpitaux reconnus par ce programme sont mis à l’honneur aujourd’hui, 15 décembre 2020, par le biais d’une vaste campagne médiatique internationale. Celle-ci est destinée à valoriser le travail accompli dans leur lutte contre le COVID-19.

La Clinique Saint-Luc Bouge a reçu cette distinction à la suite d’un examen approfondi de sa candidature réalisé par un comité d’audit international composé de 16 experts du secteur de la santé.

« Une belle reconnaissance pour la mise en place collaborative d’un outil indispensable pour la gestion de notre quotidien depuis mars. », a déclaré Adrien Dufour, Directeur du Département Infirmier Paramédical et Services associés et de l’Informatique.