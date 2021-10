Les couloirs et le parking de la clinique Saint-Luc à Bouge (Namur) étaient bien peu fréquentés lundi. En cause: une attaque informatique qui a ciblé l’hôpital durant le week-end. Les patients qui avaient pris rendez-vous (parfois de longue date!) pour une consultation, un examen en imagerie médicale ou devaient se rendre à l’hôpital de jour ont dû prendre leur mal en patience car tout a été annulé. Rien que sur la journée de lundi, plus de 1 000 patients étaient concernés. La clinique le déplore et se dit prise en otage tout autant que les patients.