En raison de la réorganisation des tournées pour respecter le principe de distanciation sociale et du dédoublement de certaines collectes (2 camions avec un chargeur plutôt qu’un camion avec 2 chargeurs), le BEP se voit contraint de réorganiser ses collectes de papiers-cartons à Namur, en les étalant sur deux jours : mardi 5 avril et mercredi 6 avril.

La réorganisation des collectes impactera la Ville de Namur ces mardi et mercredi. Pratiquement, le centre urbain ancien (Corbeille, rue Notre Dame et Boulevard Baron Huard) et Jambes (y compris logements sociaux) seront desservis, comme prévu, ce mardi 7 avril. Pour les autres sections à savoir Live, Andoy, Wierde, Loyers, Erpent, Naninne et Dave, les collectes de papiers cartons sont reportées au mercredi 8 avril.

BEP Environnement est également contraint d’adapter la collecte des conteneurs de déchets résiduels de ses clients commerçants. La collecte prévue ce MERCREDI 8 avril est reportée au JEUDI 9 avril pour les commerçants des sections de Namur et Salzinnes et au vendredi 10 avril pour les commerçants des sections de Saint-Servais, Belgrade, Saint-Marc, Bouge, Erpent et Jambes.

Toutes les autres collectes prévues ce mardi auront lieu normalement.

Mesures de précaution demandées aux citoyens

Afin de garantir la sécurité des travailleurs de la collecte, il est rappelé aux citoyens :

D’utiliser toujours un sac acheté dans le commerce pour mettre les déchet, en cas de suspicion de contamination, avant de les mettre dans le sac réglementaire de sa commune.

D’emballer les déchets résiduels dans un sac acheté dans le commerce avant de les jeter dans le conteneur.

De mettre les mouchoirs en papier usagés ainsi que les masques ou gants de protection dans les déchets résiduels.

Dans tous les cas, de veiller à bien fermer les sacs.

Compte-tenu de la fermeture des recyparcs, les citoyens doivent également veiller à :

Limiter leur production de déchets verts, les conserver à domicile ou, dans la mesure du possible, les composter individuellement.

Stocker à domicile les déchets dangereux (habituellement acceptés dans les recyparcs) comme peintures, produits dangereux, diluants, emballages ou restes de pesticides ; ceux-ci ne peuvent en aucun cas être mis dans le sac de déchets ménagers ou le conteneur à puce.

Cette disposition vaut également pour les déchets d’amiantes qui doivent être conservés à domicile dans un sac étanche fermé.

Comment se ternir informé.e ?