L’initiative « Smart Villages » (Villages intelligents), lancée par la Commission européenne en avril 2017, vise à résoudre le problème de la dépopulation, à renforcer les prestations de services et à créer des perspectives de croissance dans les zones rurales. La commune de Profondeville a été accompagnée par le BEP dans son processus de candidature, elle a été élue « Smart Village européen », comme 20 autres villages, parmi quelque 800 candidatures des quatre coins d’Europe.

L’objectif des ‘Smart Villages européens’ est de revitaliser les services ruraux – tels que la santé, les services sociaux, l’enseignement, l’énergie, les transports ou le commerce de détail – par l’innovation numérique et sociale pour les rendre plus durables. Comment ? A travers le déploiement d’outils de technologies de l’information et de la communication (TIC) et grâce à des actions et projets menés par les acteurs locaux.

Le BEP a notamment accompagné Profondeville dans son dépôt de candidature en tant que Smart village européen. Fort du diagnostic qui avait été réalisé par le BEP et Ocalia, la Commune a axé sa candidature autour de trois axes : cycle de vie et gestion des données pour améliorer les politiques publiques, renforcement de la démocratie par l’engagement et la participation des citoyens, promouvotion de la région auprès des visiteurs extérieurs et développement du tourisme.

Profondeville est la seule commune belge a être retenue dans ce cadre. Dans sa candidature pour accéder au titre de Smart Village européen, la Commune a proposé plusieurs initiatives : équiper les camions de collecte des ordures ménagères de supports polyvalents pour la collecte de données environnementales, mettre en place un système permettant de stocker et d’utiliser correctement toutes les données recueillies et former des agents administratifs sélectionnés à la gestion des données, utiliser la plateforme G1idée pour recueillir des avis sur l’avenir de Profondeville, organisation de réunions publiques sur des sujets spécifiques au sein d’un quartier ou d’un village,…