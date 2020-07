Après avoir ouvert des magasins de quartier à Namur, Jambes et Salzinnes, Paysans-Artisans choisit donc des villages comme destinations. Lustin le 1er juillet. Saint-Gérard ce 29 juillet. Tous les produits des producteurs membres de la coopérative seront accessibles via ce magasin : légumes, fruits, pain, fromages, viande, charcuterie, poisson, jus, bière, vin, chocolat, biscuits, glace, œufs, pâtes, plats traiteurs, produits d’épicerie… Du circuit court.

Paysans-Artisans explique : "Ouvrir un magasin dans un village, c’est participer à sa dynamique. Le faire vivre. Ouvrir un magasin avec les produits des producteurs et artisans-transformateurs des environs, c’est lui donner du sens. Et un ancrage. Pour comprendre la paysannerie. Stimuler les échanges. Et permettre au plus grand nombre de goûter aux saveurs du terroir. L’ouverture de ce magasin permet à Paysans-Artisans de continuer d’aller de l’avant. Entre vente en ligne, magasins de quartier, appui aux magasins à la ferme, la Coopérative souhaite poursuivre le développement et la professionnalisation de la commercialisation en circuit court. Et tout ce qui va avec. Le redéploiement de la petite paysannerie et du petit artisanat."

Les horaires d’ouverture du magasin de Saint-Gérard, situé place de Brogne sont : le mercredi jeudi et vendredi de 10h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 16h.