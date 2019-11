Le trail des Lumeçons, le plus important de Belgique, s’est tenu le 25 octobre dernier dans et autour de la Citadelle de Namur. Lancé en 2013, il s’est rapidement taillé une belle réputation. "Nous organisons cet événement chaque dernier vendredi du mois d’octobre. Trois distances sont proposées : 8, 15 et 25 km. C’était la septième édition", explique François Badoux, président du club de triathlon Tri4us.

La success-story de cette épreuve sportive amateur a vu le jour il y a huit ans. "Nous souhaitions organiser une épreuve sportive pour pouvoir payer nos équipements et nous avons planché sur un trail nocturne, qui n’était pas encore à la mode à l’époque. Nous étions parmi les premiers à proposer ce genre de concept et c’est ce qui fait le succès de l’épreuve. Il s’agit d’une course amateur et nous ciblons le grand public, mais nous accueillons également des athlètes reconnus au niveau régional", poursuit François Badoux.

L’événement est placé sous le signe de la convivialité. "Nous avons choisi d’organiser cet événement en soirée car cela fait office d’afterwork. Après la course, nous avons proposé une soirée-concert. L’ambiance le long de la course est unique, tout le monde s’encourage. On propose un feu d’artifice au départ, des animations musicales sur le parcours avec des cracheurs de feu, des groupes de cornemuse ou de cor de chasse. Ces éléments contribuent au succès de l’événement", affirme notre interlocuteur.

Mais un autre élément qui explique ce succès est indéniablement le cadre idyllique dans lequel se déroule la course. "Aujourd’hui, les gens cherchent autre chose que le simple jogging. Le triathlon et le trail sont à la mode, avec de plus en plus de personnes qui pratiquent ces disciplines. Notre événement permet de découvrir, ou redécouvrir, le site de la Citadelle de Namur. Les participants courent à la fois en milieu urbain ainsi que dans la nature et cet aspect attire les foules."

La course est éprouvante. Les participants doivent faire preuve d’une lucidité à toute épreuve puisqu’ils évoluent dans le noir. De plus, le parcours est varié et il convient de bien doser ses efforts. Il y a à la fois des descentes techniques, des parties plus roulantes et des passages bien pentus à travers les bois. "De mon point de vue, je trouve que le plaisir n’en est que décuplé. En nocturne, on a des sensations de vitesse plus importante que si l’on courait de jour, alors que ce n’est pas le cas", confiait François Reding, qui a remporté quatre fois l’édition.

Cette année, quelque 7500 athlètes ont pris part à cette septième édition, qui s’est déroulée sous une météo clémente. "Preuve de l’engouement, nous sommes arrivés à saturation au niveau du nombre d’inscrits. Accueillir plus de participants serait problématique car le parcours ne peut pas absorber trop de gens. Cela créerait des bouchons et on perdrait l’esprit convivial de la course, donc nous allons stabiliser le nombre d’inscriptions autour de 1700 dans les années à venir", conclut Florian Badoux.