Installée depuis 2004 rue de Stalle à Uccle, la Croix-Rouge de Belgique prendra possession de son futur Centre de coordination à Namur, mi 2023.Le déménagement futur concerne 277 personnes, dont un quart travaille à Bruxelles.

Le Centre de coordination regroupera en un seul lieu 3 entités, jusqu’ici réparties entre Bruxelles et la Wallonie : la coordination des actions opérationnelles de Secours, d’Aide Sociale, de Formations aux 1er Secours et des activités d’aide à l’Internationales, le service d’encadrement de l'’accueil des demandeurs d’asile, les services support : la comptabilité, le service informatique, les Ressources Humaines (RH) et la communication.

« La Croix-Rouge est une organisation qui bouge et n’hésite pas à se réinventer : ce déménagement est en ligne avec nos aspirations futures, vers plus d’efficacité, de flexibilité et plus de bien-être pour nos collaborateurs », explique Nancy Ferroni, porte-parole. « La crise du Coronavirus a déjà montré à quel point nous sommes une organisation agile, prompte à s’adapter et à évoluer dans l’urgence : bien avant la crise, nous avions par exemple déjà développé le télétravail dans l’organisation et le fait de passer en full time télétravail pour certains services, n’a posé aucun problème d’organisation. L’installation à Namur, dans un bâtiment passif (standard NZEB - Nearly zero energy building), sobre, fonctionnel et lumineux, avec des espaces de travail flexibles, est en ligne avec les évolutions de la société, pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui et demain ».

Le bâtiment de la rue de Stalle, ne répondant plus aux normes énergétiques actuelles, sera mis en vente. « Si nous avions décidé de le garder nous aurions dû y entreprendre des travaux très coûteux de mise en conformité environnementale. La Croix-Rouge de Belgique préfère mettre ses ressources au profit de sa mission première : aider les plus démunis ».

"Namur a été choisie pour une collaboration accrue entre les membres salariés et les 12.000 bénévoles. Namur est au cœur de notre terrain d’action (de la province du Luxembourg à Bruxelles), et donc de nos entités locales, nos « Maisons Croix-Rouge », mais aussi centres de secours et centres pour l’accueil des demandeurs d’asile. Le bien-être de tous est également une raison de ce changement : dans des locaux modernes, fonctionnels, que nous aurons imaginés ensemble, avec nos collaborateurs, préalablement au déménagement, en fonction des besoins. Tenant compte aussi des enjeux de société : le bâtiment passif, situé à 200 m de la gare de Namur, marque notre volonté de nous positionner par rapport au développement durable, de favoriser la mobilité douce et les transports en communs. C'est aussi une question de flexibilité : nous anticipons le mode de travail de demain, et nous misons sur la flexibilité afin de limiter les contraintes de trajet, de répondre à l’ambition écologique et de favoriser le bien-être et l’équilibre vie privé/vie professionnelle. Par exemple, les travailleurs auront l’opportunité de travailler sur plusieurs sites : le Centre de coordination de Namur, mais aussi les sites décentralisés proches de leur domicile, ou de leur domicile via le télétravail."