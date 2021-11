Une nouvelle Maison Croix-Rouge a ouvert ses portes fin octobre à Andenne. Des mandataires et bénévoles sont urgemment recherchés pour renforcer ses effectifs.

Cette nouvelle antenne, installée 16 rue Janson à Andenne, résulte de la scission de la Maison Croix-Rouge de Namur en deux entités distinctes : l'une à Namur, l'autre à Andenne. Baptisée "Maison Croix-Rouge Samson", elle couvre les communes d'Andenne, Gesves, Assesse et Ohey. "Cette nouvelle implantation doit nous permettre d'être au plus près des populations locales et de répondre à leurs besoins sur un territoire plus large", souligne la Croix-Rouge.

La Maison Croix-Rouge d'Andenne dispose déjà d'un magasin de seconde main et d'un véhicule pour assurer le transport social. Des bénévoles de Namur donne actuellement un coup de main. "Pour le moment, 35 bénévoles déjà actifs à la Maison Croix-Rouge de Namur apportent leur aide à Andenne", explique Elis Barbieri, qui entame son deuxième mandat de président bénévole de la Maison Croix-Rouge de Namur. "Nous en recherchons activement d'autres car il y a pas mal de perspectives pour développer de futures activités dans cette zone rurale où la Croix-Rouge est quasiment seule à agir et où l'on observe beaucoup de problèmes d'isolement et de précarité."

La nouvelle antenne recherche notamment un président, un vice-président et un trésorier. Elle a également besoin de volontaires pour participer aux collectes de sang, au transport social, à la gestion du magasin de seconde main ou encore aux visites de personnes âgées isolées. Les personnes intéressées peuvent consulter le site internet dédié https://volontariat.croix-rouge.be/offres/.