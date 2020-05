L'horeca namurois voit les dates limites de consommation arriver et propose des packages de breuvages houblonnés à livrer chez vous

Alors que les commerces ont la possibilité de rouvrir leurs portes depuis lundi, l'horeca ne voit toujours rien venir. Il y a quelques jours, les patrons des Poules à Lier, de la Cuve à Bière et du Barnabeer lançaneint un bar virtuel, Your Favourite Drinks at Home. Ils sont aujourd'hui rejoints par Gasdby, Chez Juliette, Craquage et L'Antidote notamment. Ils invitent tous les horecaistes namurois qui le souhaitent à les rejoindre.

© Poules à lier



L'idée est de se fédérer pour lancer un service de livraison de bières. "Parce que ton frigo est vide, parce que les grandes surfaces c’est bien mais c’est pas pareil, ou simplement pour nous soutenir. N’hésite pas à passer ta commande", disent-ils en choeur à leur clientèle.

© Chez Juliette



Le but est aussi d'éviter le gaspillage, de voir de très bonnes bières (ou autre breuvages) invendables en raison d'une date limite de consommation dépassée alors qu'elles pourraient être appréciées ailleurs d'ici à la réouverture autorisée des bars. Et puis si les établissements pouvaient ne pas ajouter une colonne pertes à celle, déjà bien chargée, du manque gagner, ce serait appréciable.

Les prix sont énéralement revus à la baisse, mais pas question de les casser cependant. Il serait impossible de faire concurrence à la grande distribution. Encore que certaines étiquettes ne se trouvent pas ailleurs et seront appréciés tant par les conaisseurs que par les amateurs de découvertes. Les softs sont aussi proposés par les bars.

© Poules à lier



Le jour de livraison pour tous, c'est le vendredi. Les commandes de tous les bars sont regroupées puis réparties en fonction d'une zone et chacun livre indifféremment ses clients ou celui des confrères. Dans cette opération, la concurrence s'efface au profit de la solidarité.

La livraison est incluse dans les tarifs pour les communes suivantes: 5000 / 5001 / 5002 / 5003 / 5004 / 5020 / 5021 / 5022 / 5024 / 5100 / 5101. Les commandes sont à passer via les pages Facebook des établissements concernés. Certains y affichent les produits ou packs proposés. D'autres préfèrent dialoguer avec le client sur Messenger.