Qu'est-ce que la "décoresponsabelge" ? Voici trois mots ne formant plus qu’un et qui sont le fruit de l'expérience et des réflexions de la Jamboise Niki Davis, décoratrice d'intérieur.

Elle explique : "Je suis tombée dans la décoration toute petite grâce à une maman professeur d’arts plastiques ayant chiné chaque objet insolite de la maison familiale en brocante et une belle-maman décoratrice d’intérieur. Cette dernière nous parlait de ses commandes de décorations de noël pour son magasin huit mois avant les fêtes de fin d’année ! Depuis 2009, mon mari et moi rénovons notre petit nid et apprécions les compliments sur notre intérieur. Tout le monde s’y sent bien car il est chaleureux et personnalisé par des éléments utiles, beaux et sains. Nous avons très peu de mobilier provenant de grandes enseignes. La mouvance écoresponsable correspondait à ce qui était déjà notre valeur principale en aménagement et se peaufine constamment. Par ailleurs, en 2014, j’ai créé le « Marché d’Oh Elles » à Namur qui remporte un franc succès. C’est un concentré de créatrices belges fabuleuses vendant leurs créations le temps d’un week-end. Cela fait maintenant sept ans que je remplis mon carnet de créateurs nationaux pour cet évènement et adore pouvoir y dénicher de jolies références pour votre décoration d’intérieur.

Si vous êtes sensible à ce concept de décoresponsabelge pour votre projet, vous savez désormais à qui vous adresser. Niki Davis prodigue aussi des conseils flashs, concernant un problème donné relatif à votre intérieur, elle peut vous donner des conseils en matière de choix de couleurs, vous aider à confectionner un moodboard, vous aider dans l'aménagement d'une pièce, réaliser des plans en 3D, vous donner des idées en matière de désencombrement.

Infos : https://www.facebook.com/NIKIDECO.COACHING

: https://www.instagram.com/nikideco/